В АПЛ могут изменить наказание за нарушение финансовых правил
АПЛ рассматривает возможность введения "налога на роскошь" вместо снятия очков, пишет Daily Mail.
Ситуации с Эвертоном и Ноттингем Форестом заставила боссов АПЛ пересмотреть наказание за нарушение финансовых правил. Ключевым вариантом сейчас является введение "налога на роскошь".
В таком случае, клуб, нарушивший финансовые правила, будет караться не лишением очков, а штрафом, размер которого будет зависеть от размера нарушения.
А полученные таким образом средства будут распределяться между остальными клубами лиги либо же пойдет в специальный фонд, который будет выделять деньги нуждающимся командам.
Издание отмечает, что за введение таких изменений выступают 17 клубов из 20, и правило может быть принято уже в конце сезона.
Ранее также сообщалось, что против экс-звезды Барселоны открыто расследование о коррупции.
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