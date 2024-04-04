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В АПЛ могут изменить наказание за нарушение финансовых правил

Вместо штрафа в виде снятия очков появится "налог на роскошь".
Сегодня, 15:12
АПЛ / Getty Images
АПЛ / Getty Images

АПЛ рассматривает возможность введения "налога на роскошь" вместо снятия очков, пишет Daily Mail.

Ситуации с Эвертоном и Ноттингем Форестом заставила боссов АПЛ пересмотреть наказание за нарушение финансовых правил. Ключевым вариантом сейчас является введение "налога на роскошь".

В таком случае, клуб, нарушивший финансовые правила, будет караться не лишением очков, а штрафом, размер которого будет зависеть от размера нарушения. 

А полученные таким образом средства будут распределяться между остальными клубами лиги либо же пойдет в специальный фонд, который будет выделять деньги нуждающимся командам.

Издание отмечает, что за введение таких изменений выступают 17 клубов из 20, и правило может быть принято уже в конце сезона.

Ранее также сообщалось, что против экс-звезды Барселоны открыто расследование о коррупции.

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