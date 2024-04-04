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Легенда Барселоны находится под следствием по делу об отмывании денег

Компания Жерара Пике может быть замешана в коррупционных схемах.
Сегодня, 14:05
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Гражданская гвардия Испании запросила у суда отслеживание счетов Жерара Пике, пишет Marca.

Экс-защитника Барселоны и его компанию Kosmos подозревают в причастности к коррупции и отмывании денег в RFEF.

Напомним, ранее было открыто дело против федерации и ее бывшего главы Луиса Рубиалеса касательно признаков коррупции в сделке по переносу Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию.

Сообщается, что компания Пике была посредником в сделке по Суперкубку, а затем переводила деньги на счета Андорры. 

Утверждается, что Пике мог производить выплаты со своих счетов, чтобы затруднить отслеживание движения средств, однако какие-либо обвинения экс-футболисту на данный момент не предъявлены.

Ранее также сообщалось, что около базы Барселоны теперь будет дежурить полиция.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жерар Пике

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