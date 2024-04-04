Возле базы Барселоны будет дежурить полиция
Это стало ответом на инцидент с Иньиго Мартинесом.
Возле базы Барселоны теперь будет постоянно дежурить полиция, пишет Marca.
Такое решение было принято после инцидента с Иньиго Мартинесом, который широко разлетелся в Сети.
Руководство клуба проанализировало ситуацию и признала, что проблема с болельщиками, которые специально ссорятся с футболистами, довольно серьезна.
Чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем, после тренировок возле базы будут дежурить полицейские, чтобы защищать игроков.
Ранее также сообщалось, что американская звезда дал концерт в футболке Барселоны.
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