Возле базы Барселоны будет дежурить полиция

Это стало ответом на инцидент с Иньиго Мартинесом.

Возле базы Барселоны теперь будет постоянно дежурить полиция, пишет Marca.

Такое решение было принято после инцидента с Иньиго Мартинесом, который широко разлетелся в Сети.

Руководство клуба проанализировало ситуацию и признала, что проблема с болельщиками, которые специально ссорятся с футболистами, довольно серьезна.

Чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем, после тренировок возле базы будут дежурить полицейские, чтобы защищать игроков.

Ранее также сообщалось, что американская звезда дал концерт в футболке Барселоны.

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