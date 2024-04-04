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Один из основных игроков Ман Сити летом может покинуть клуб

Бернарду Силва, вероятно, сменит клубную прописку.
Сегодня, 17:48
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва, вероятно, сменит клубную прописку летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, есть очень высокие шансы того, что этот сезон в футболке "горожан" последний для португальца. Также известно, что со следующего лета в контракте полузащитника начинает действовать сумма выкупа в размере 50 млн евро.

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Список претендентов на футболиста пока неизвестен, но отметим, что перед началом этого сезона им активно интересовалась каталонская Барселона, которая не смогла позволить себе игрока из-за проблем с финансами, а в конце августа прошлого года он продлил контракт с манкунианцами.

В текущем сезоне 29-летний Бернарду провел 38 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бернарду Силва

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