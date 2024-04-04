Один из основных игроков Ман Сити летом может покинуть клуб
Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва, вероятно, сменит клубную прописку летом.
Как сообщает Mundo Deportivo, есть очень высокие шансы того, что этот сезон в футболке "горожан" последний для португальца. Также известно, что со следующего лета в контракте полузащитника начинает действовать сумма выкупа в размере 50 млн евро.
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Список претендентов на футболиста пока неизвестен, но отметим, что перед началом этого сезона им активно интересовалась каталонская Барселона, которая не смогла позволить себе игрока из-за проблем с финансами, а в конце августа прошлого года он продлил контракт с манкунианцами.
В текущем сезоне 29-летний Бернарду провел 38 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 ассистов.
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