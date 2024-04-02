Лидер Барселоны высказался о шансах на победу в Лиге Чемпионов
Это будет трудно, но не невозможно.
Хавбек каталонской Барселоны Педри высказался о шансах команды завоевать Лигу Чемпионов.
Испанец верит, что у "сине-гранатовых" есть шансы выиграть титул и даже назвал желаемого соперника в финале.
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"В финале я бы хотел встретиться с Манчестер Сити. Матч Барселона - Реал тоже был бы хорош.
Можем ли мы выиграть Лигу Чемпионов? Мы - Барселона, это очень сложно, но, конечно, мы можем", - заявил Педри.
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