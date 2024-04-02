Хави готов остаться в Барселоне, если клуб выполнит его требования
Испанец требует гарантий от каталонцев.
Хави хочет, чтобы Барселона летом усилила состав, если он решит остаться в клубе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Испанец все еще колеблется, но успех команды в Лиге чемпионов или Ла Лиге может повлиять на его решение.
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Чтобы убедить Хави остаться, Барселоне придется гарантировать усиление состава, включая трансферы игроков, таких как Мартин Субименди, Йозуа Киммих и Бернарду Силва.
Напомним, каталонцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего Реала на 8 очков.
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