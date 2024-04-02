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Хави готов остаться в Барселоне, если клуб выполнит его требования

Испанец требует гарантий от каталонцев.
Сегодня, 10:20
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Хави хочет, чтобы Барселона летом усилила состав, если он решит остаться в клубе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Испанец все еще колеблется, но успех команды в Лиге чемпионов или Ла Лиге может повлиять на его решение.

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Чтобы убедить Хави остаться, Барселоне придется гарантировать усиление состава, включая трансферы игроков, таких как Мартин Субименди, Йозуа Киммих и Бернарду Силва.

Напомним, каталонцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего Реала на 8 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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