Защитник Барселоны покинет клуб на правах свободного агента

Капитан команды может взять пример со звездного испанца.

Футболист Барселоны Маркос Алонсо покинет клуб в конце текущего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Решение об уходе согласовано между игроком и клубом.

В текущем сезоне Алонсо сыграл в семи матчах, четыре раза в Ла Лиге и три раза в ЛЧ.

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Отмечается, что капитан команды Серджи Роберто также может уйти бесплатно, но окончательное решение будет зависеть от будущего Хави.

На счету испанца 17 матчей, три гола и две голевые передачи.

Напомним, Барселона пытается убедить Хави остаться в клубе.

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