Барселона пытается убедить Хави остаться в клубе
Каталонцы поняли, что допустили ошибку, позволив испанцу объявить об уходе.
Барселона надеется удержать Хави в клубе, несмотря на его решение покинуть пост главного тренера в конце сезона.
По данным Marca, клуб регулярно убеждает Хави пересмотреть свое решение. На данный момент испанский тренер не изменил своих планов, но в Барселоне не исключают, что он останется на следующий сезон.
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Руководство клуба надеется уговорить Хави остаться, полагаясь на его преданность "сине-гранатовым".
Каталонцы сохраняют оптимизм, зная, что наставник готов помочь, если родная команда действительно заинтересована в его услугах.
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