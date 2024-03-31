iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона пытается убедить Хави остаться в клубе

Каталонцы поняли, что допустили ошибку, позволив испанцу объявить об уходе.
31 марта, 22:18
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Барселона надеется удержать Хави в клубе, несмотря на его решение покинуть пост главного тренера в конце сезона.

По данным Marca, клуб регулярно убеждает Хави пересмотреть свое решение. На данный момент испанский тренер не изменил своих планов, но в Барселоне не исключают, что он останется на следующий сезон.

Читай также: Барселона исключила 4 претендентов на замену Хави из своего шорт-листа

Руководство клуба надеется уговорить Хави остаться, полагаясь на его преданность "сине-гранатовым".

Каталонцы сохраняют оптимизм, зная, что наставник готов помочь, если родная команда действительно заинтересована в его услугах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

Статьи по теме

Барселона в большинстве одолела Лас-Пальмас Барселона в большинстве одолела Лас-Пальмас
Защитник Барселоны может перейти в Атлетико в рамках сделки по Феликсу Защитник Барселоны может перейти в Атлетико в рамках сделки по Феликсу
Защитник Ман Сити может перебраться в Саудовскую Аравию Защитник Ман Сити может перебраться в Саудовскую Аравию
Главный талант Барселоны может принять участие на Евро-2024 и Олимпийских играх Главный талант Барселоны может принять участие на Евро-2024 и Олимпийских играх
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:20
NaVi - чемпионы PGL CS2 Major Copenhagen
Европа00:12
Реал с Луниным без проблем одолел Атлетик
31 марта, 23:59
Киберспорт23:59
JL – лучший игрок PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Европа23:53
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа23:49
Марсель в большинстве умудрился проиграть ПСЖ
Киберспорт23:36
NAVI – чемпионы первого в истории мажора по CS2 Major Copenhagen 2024!
Европа23:20
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Европа23:15
Игрок Рейнджерс стал самым результативным британским защитником в истории
Европа22:54
"Воскрешение": Жирона отреагировала на дубль Довбика
Европа22:49
Де Дзерби готов покинуть летом Брайтон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK