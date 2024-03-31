Барселона пытается убедить Хави остаться в клубе

Каталонцы поняли, что допустили ошибку, позволив испанцу объявить об уходе.

Барселона надеется удержать Хави в клубе, несмотря на его решение покинуть пост главного тренера в конце сезона.

По данным Marca, клуб регулярно убеждает Хави пересмотреть свое решение. На данный момент испанский тренер не изменил своих планов, но в Барселоне не исключают, что он останется на следующий сезон.

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Руководство клуба надеется уговорить Хави остаться, полагаясь на его преданность "сине-гранатовым".

Каталонцы сохраняют оптимизм, зная, что наставник готов помочь, если родная команда действительно заинтересована в его услугах.

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