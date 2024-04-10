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Манчестер Юнайтед лидирует по показателю предоставленных минут игрокам до 19 лет

Юниоры манкунианцев сыграли в три раза больше минут, чем их сверстники из команд топ-6.
Сегодня, 12:53
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

Манчестер Юнайтед - абсолютній лидер АПЛ по количеству предоставленных минут своим юниорам, пишет Statman Dave.

В этом сезоне манкунианцев преследуют травмы, и Эрику тен Хагу приходится постоянно ротировать состав. Только в защите тренер использовал 26 разных комбинаций игроков в этом сезоне.

Зато такая ситуация на руку юниорам клуба. Манчестер Юнайтед предоставил своим игрокам до 19 лет 3637 минут. И это больше, чем все клубы из топ-6 вместе взятые.

Манчестер Сити, Астон Вилла, Ливерпуль, Тоттенхэм и Арсенал - в сумме предоставили молодым игрокам 1245 минут. Да и в целом "канониры" являются абсолютным аутсадейром по этому показетелю - всего 14 минут.

Ранее также сообщалось, что трансферная цель Арсенала все же может согласиться на переход.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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