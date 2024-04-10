Форвард-сенсация португальской лиги может покинуть клуб вслед за тренером

Уход Рубена Аморима может повлиять на планы Виктора Дьекереша.

Агент Виктора Дьекереша Хасан Четинкая заявил, что форвард все же может покинуть Спортинг.

Напомним, Дьекереш перебрался в Спортинг прошлым летом из Ковентри, и в дебютном для себя сезоне в Португалии забил 36 голов в 42 матчах, чем, очевидно, привлек к себе внимание европейских грандов.

Игрок ранее не раз заявлял о своем желании остаться в Спортинге, но возможный уход главного тренера Рубена Аморима может заставить Виктора пересмотреть планы.

"Виктору будет трудно остаться в Спортинге, если Рубен Аморим решит покинуть клуб.

Прошлым летом у нас было 8 предложений по Дьекерешу, и он решил перейти в Спортинг ради Аморима", - цитирует слова агента Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что новый потенциальный клуб Аморима выбрал замены для своей главной звезды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!