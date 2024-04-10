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Форвард-сенсация португальской лиги может покинуть клуб вслед за тренером

Уход Рубена Аморима может повлиять на планы Виктора Дьекереша.
Сегодня, 11:25
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Агент Виктора Дьекереша Хасан Четинкая заявил, что форвард все же может покинуть Спортинг.

Напомним, Дьекереш перебрался в Спортинг прошлым летом из Ковентри, и в дебютном для себя сезоне в Португалии забил 36 голов в 42 матчах, чем, очевидно, привлек к себе внимание европейских грандов.

Игрок ранее не раз заявлял о своем желании остаться в Спортинге, но возможный уход главного тренера Рубена Аморима может заставить Виктора пересмотреть планы.

"Виктору будет трудно остаться в Спортинге, если Рубен Аморим решит покинуть клуб.

Прошлым летом у нас было 8 предложений по Дьекерешу, и он решил перейти в Спортинг ради Аморима", - цитирует слова агента Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что новый потенциальный клуб Аморима выбрал замены для своей главной звезды.

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Форвард-сенсация португальской лиги может покинуть клуб вслед за тренером
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