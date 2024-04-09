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Ливерпуль определился с возможными заменами Салаха

Египтянину могут позволить летом покинуть клуб.
Сегодня, 17:57
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

Английский Ливерпуль готовится к возможному уходу Мохамеда Салаха летом этого года.

Как сообщает Daily Star, "красные" составили список футболистов, которых желают приобрести в случае того, если египтянин покинет клуб.

В шорт-лист мерсисайдцев входят Педро Нету из Вулверхэмптона, Флориан Вирц из Байера и Нико Уильямс из Атлетик Бильбао.

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Проще всего будет подписать Уильямса, ведь в его контракте есть фиксированная сумма отступных в размере 43 млн фунтов стерлингов, но им также интересуется Челси.

Отметим, что Салах может покинуть Ливерпуль, перебравшись в один из саудовских топ-клубов, которые проявляли к нему интерес еще летом и зимой прошлого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохаммед Салах

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