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Ливерпуль достиг устного соглашения с новым тренером

Однако еще предстоит убедить Спортинг.
Сегодня, 11:59
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Ливерпуль достиг устного соглашения с Рубеном Аморимом, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, мерсисайдцы убедили португальского специалиста возглавить клуб со следующего сезона. 

Потенциальный контракт может быть рассчитан до 2027 года, а сам тренер уже дал свое согласие. Осталось только договориться с нынешнем работодателем Аморима.

Спортинг и Ливерпуль продолжают вести переговоры касательно стоимости тренера, однако пока слишком рано говорить об успехе, сделка может сорваться в любой момент.

Также инсайдер отметил, что Бавария вряд ли будет пытаться перехватить Аморима, но им также активно интересуется Челси.

Ранее также сообщалось, что Арсенал намерен предложить своему тренеру новый контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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