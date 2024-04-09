Арсенал намерен предложить долгосрочный контракт своему тренеру
Лондонский Арсенал намерен продлить сотрудничество с главным тренером Микелем Артетой.
Учитывая интерес к испанскому специалисту, "канониры" хотят упрочить свои позиции и связать Артету долгосрочным соглашением.
Отметим, что тренер интересен как минимум Барселоне, а его контракт с лондонским клубом действует до 2025 года.
В ближайшее время клуб начнет переговоры с тренером независимо от того, пройдет ли Арсенал в полуфинал ЛЧ или нет. Руководство в клубом случае в восторге от работы испанца.
Также издание подчеркивает, что и сам Артета не намерен менять место работы и примет предложение "канониров".
Ранее также сообщалось, что матч Арсенал - Баварии оказался под угрозой теракта.
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