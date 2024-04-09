Арсенал намерен предложить долгосрочный контракт своему тренеру

Микель Артета имеет все шансы остаться в клубе на много лет.

Лондонский Арсенал намерен продлить сотрудничество с главным тренером Микелем Артетой.

Учитывая интерес к испанскому специалисту, "канониры" хотят упрочить свои позиции и связать Артету долгосрочным соглашением.

Отметим, что тренер интересен как минимум Барселоне, а его контракт с лондонским клубом действует до 2025 года.

В ближайшее время клуб начнет переговоры с тренером независимо от того, пройдет ли Арсенал в полуфинал ЛЧ или нет. Руководство в клубом случае в восторге от работы испанца.

Также издание подчеркивает, что и сам Артета не намерен менять место работы и примет предложение "канониров".

Ранее также сообщалось, что матч Арсенал - Баварии оказался под угрозой теракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!