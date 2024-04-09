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ИГИЛ пригрозил терактами на предстоящих матчах Лиги чемпионов

Как минимум в Испании уже вводят дополнительные меры безопасности.
Сегодня, 10:50
Сантьяго Бернабеу / Getty Images
Сантьяго Бернабеу / Getty Images

ИГИЛ угрожает провести теракты на матчах Лиги чемпионов, пишет Marca.

СМИ, которое публикует заявления террористической организации, поделилось новым посланием с довольно непрозрачным намеком.

Оно опубликовало изображение вооруженного человека и названия четырех стадионов - Эмирейтс, Парк де Пренс, Метрополитано и Сантьяго Бернабеу. Фото подписано: "Убить их всех".

Отметим, что именно на этих аренах пройдут матчи четвертьфиналов ЛЧ на этой неделе. Сообщается, что Реал уже начал предпринимать меры по усилению безопасности.

Также сегодня руководство Испании проведет встречу, на которой решит, стоит ли обеспечить какие-либо дополнительные меры безопасности.

Также напомним, что расписание матчей ЛЧ доступно у нас на сайте.

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