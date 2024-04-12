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Манчестер Юнайтед может вернуть в состав своего скандального вингера

Однако, приоритетным является вариант с продажей.
Сегодня, 19:44
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Манчестер Юнайтед до сих пор не может определиться с будущим скандального Мейсона Гринвуда.

Как сообщает журналист Марк Огден, манкунианцы хотят выручить за продажу вингера не менее 30 млн фунтов стерлингов, но, это сделать будет очень сложно в связи с финансовыми ограничениями с которыми сталкиваются многие клубы в Европе.

Коллективы, которые хотят усилиться Гринвудом считают такую цену слишком неоправданной, поэтому, манкунианцами рассматривается также и вариант возвращения англичанина в состав, хотя, ранее было объявлено, что он больше не сыграет за "красных дьяволов".

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Отметим, что несколько лет назад футболист был отстранен от основной команды из-за обвинений в домашнем насилии над его девушкой Гарриетт Робсон, которая затем простила его и даже родила ребенка от Мейсона.

В текущем сезоне 22-летний вингер выступает на правах аренды за Хетафе, где сыграл в 29 матчах, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач.

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