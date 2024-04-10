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Экс-игрок Манчестер Юнайтед, объявленный банкротом после развода, рассказал о своих проблемах

Уэс Браун поведал о том, как сомнительные дела и инвестиции негативно повлияли на его нынешнее положение.
Сегодня, 15:50
Уэс Браун / Getty Images
Уэс Браун / Getty Images

Уэс Браун никогда не считался одной из звезд Манчестер Юнайтед, но он всегда был готов закрыть проблемную позицию, за что его очень ценил сэр Алекс Фергюсон.

Несмотря на то, что он играл за такой статусный клуб, год назад у него возникли серьезные финансовые проблемы: в апреле 2023 года он был объявлен банкротом после развода с Лиэнн Вассел, звездой английского ТВ.

Однако такое падение футболиста ранее объяснялось крахом его компании, неудачными сделками с недвижимостью и сомнительными инвестициями.

Сейчас же 44-летний англичанин впервые высказался на эту тему, признав, что в его окружении не нашлось нужных людей, которые направили бы его в правильное русло.

"Я думаю, главное, когда ты зарабатываешь много денег, тебе нужны правильные люди. И я бы сказал, что это одна из вещей, которых у меня не было", — сказал Браун в подкасте Бена Хита.

"Было не так уж много людей, к которым я подходил и разговаривал об этом. Меня это не интересовало. Я просто говорил "да" и продолжал жить".

Источник: Getty Images

"Это длинная история, и я не буду вдаваться в подробности, но это произошло очень давно. Это были определенные инвестиции и вещи, которыми многие молодые люди занимаются, не понимая сути этого".

"Это то, что делают многие люди, и в прошлом году это достигло апогея. Вот так все и произошло. Это уже произошло, и я только начинаю с этим справляться. Но это одна из тех вещей, в которые, как вы надеетесь, люди не ввязываются, особенно нынешнее поколение".

Брауна спросили, обращался ли кто-нибудь к нему когда-нибудь с просьбой дать совет, как не пойти по тому же пути.

"Нет. У меня было много игроков, которые говорили: "Я занимаюсь тем же самым". Я не буду называть имена, и это не обязательно означает, что с ними произойдет тот же самое".

Источник: Getty Images

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"Но это похоже на ситуацию, когда вы, будучи ребенком, просто не понимаете этого. И вы просто предполагаете, что многие люди делают это, и это нормально. Это не твоя жизнь, ты просто играешь в футбол".

"Многим людям удалось выбраться из этого, или они все еще занимаются этим, или что-то в этом роде, но я просто не смог. Я мало что могу сделать".

В составе Манчестер Юнайтед Уэс Браун провел 15 лет. Вместе с манкунианцами бывший защитник пять раз становился чемпионом АПЛ, и по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

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