Лунин - один из лучших игроков матча Реал - Мальорка

В рамках 31-го тура Ла Лиги ]Реал на своем поле минимально победил Мальорку .

Статистический портал SofaScore выставил оценки по итогам данной игры. Украинец Андрей Лунин получил от ресурса оценку 7.6.

Это третий показатель среди игроков Реала и четвертый среди обеих команд, больше только у Орельена Чуамени, Предрага Райковича и Луки Модрича. 8.3, 8.0 и 7.8 соответственно.

На счету Андрея два сейва, 2 из 2 выигранных верховых дуэлей, 24 точные передачи

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