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Мальорка - Реал 0:1 результат и обзор матча Ла Лиги

"Сливочные" приближаются к трофею.
Сегодня, 21:21
Орельен Чуамени / Getty Images
Орельен Чуамени / Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Испании Реал на выезде встречался с Мальоркой.

Судьбу противостояния решил один гол, который был забит во втором тайме. Чуамени забил с метров 25 прямым ударом.

"Сливочные" провели поединок в ротационном составе, ведь вскоре у них ответная игра с Манчестер Сити в плей-офф Лиги чемпионов (17 апреля).

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Мальорка не смогла воспользоваться шансом, так и пробив украинца Андрея Лунина. Отметим, что несколько дней назад Мальорка проиграла в финале Кубке Испании.

В турнирной таблице Ла Лиги Реал лидирует, имея 78 очков. Мальорка располагается на 15-й строчке с 31 баллом.

Статистика матча Мальорка - Реал 31-го тура Ла Лиги

Мальорка - Реал 0:1
Гол: Чуамени, 48

Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 5-16
Удары в створ: 2-9
Фолы: 18-7
Атаки: 79-133

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