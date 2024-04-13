Ман Юнайтед планирует избавиться от одного из самых дорогих трансферов в истории клуба

Антони не входит в будущие планы манкунианцев.

Манчестер Юнайтед хочет продать одного из самых дорогих трансферов в истории клуба.

Как сообщает Руди Галлетти, Антони не входит в дальнейшие планы манкунианцев и клуб хочет отбить часть суммы, которая была заплачена за него (95 млн евро по данным Transfermarkt - прим.)

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Также одной из причин возможной продажи бразильца является его большая зарплата, которая, по некоторым данным, составляет 7 млн евро за сезон.

В текущем сезоне 24-летний вингер провел 33 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 результативных передачи.

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