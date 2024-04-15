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Тоттенхэм сделал предложение по форварду сборной Алжира

Мохамед Амура может стать новым игроком "шпор".
Сегодня, 13:25
Мохамед Амура / Getty Images
Мохамед Амура / Getty Images

Тоттенхэм летом продолжит поиски центрального нападающего, пишет teamtalk.

Сейчас в шорт-листе клуба находятся три имени: Серу Гирасси, Айван Тоуни и Сантьяго Хименес. 

Все трое интересны многим другим клубам, а потому "шпоры" также приготовили и план Б в лице нападающего Юниона и сборной Алжира Мохамеда Амуры.

23-летний форвард проводит отличный сезон, отметившись 23 мячами в 40 матчах текущего сезона. Трансфермаркт оценивает его в 16 милн евро, а сам Юнион намерен заработать не менее 20 млн.

Также источники в Алжире утверждают, что Тоттенхэм уже послал швейцарскому клубу предложение, однако не известна ни сумма, ни реакция Юниона. Сам же Амура хотел бы перебраться в АПЛ.

Ранее также сообщалось, что "шпорам" интересен лидер Лестера.

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