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Экс-игрок МЮ уверен, что клуб обязан дать тен Хагу еще сезон

Уэс Браун считает, что в этом сезоне травмы испортили работу нидерландца.
Сегодня, 21:10
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Уэс Браун считает, что клоуб должен дать Эрику тен Хагу еще один шанс.

Браун убежден, что нидерландец сделал достаточно в первые два сезона, чтобы получить еще один и попытаться сделать то, что он хочет.

В этом сезоне многочисленные травмы привели к тому, что игру Манчестер Юнайтед буквально невозможно было смотреть, однако ранее команда показывала неплохой уровень.

"Нужно дать тен Хагу еще один сезон, все просто. Думаю, за первые два сезона тренер достаточно сделал для того, чтобы получить право на еще один.

Мне нравится Эрик тен Хаг. В Юнайтед были известные специалисты, но ситуация всегда одинаковая, так что дело в чем-то другом. Нужно дать тренеру время, если вы хотите двигаться дальше. Травмы помешали ему добиться того, чего он хотел в этом сезоне.

В этом сезоне следить за МЮ тяжело, для фанатов команды все отнюдь не замечательно. Но в прошлом сезоне дела шли хорошо, МЮ хорошо завершил чемпионат, дошел до двух финалов, выиграл кубок – вот чего он хочет", - цитирует экс-футболиста MEN.

Ранее также сообщалось, что форвардом МЮ заинтересовались еще два клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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