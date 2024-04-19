Кальяри - Ювентус 2:2: обзор и результат матча Серии А 19.04.24
В пятницу, 19 апреля, в рамках 33-го тура Серии А Кальяри принимал Ювентус. Матч завершился вничью со счетом 2:2.
В первом тайме хозяева ошарашили именитый гостей двумя голами, которые пришлись на грубые ошибки обороны в штрафной площади. Кальяри удачно реализовал 11-метровые удары.
Уже во второй половине игры туринцы бросили все свои силы в атаку для того, чтобы возобновить паритет. Первый гол Ювентуса пришелся на 61-ю минуту, когда Душан Влахович точно пробил по воротам.
Вырвать ничью в крайне сложном матче "зебры" смогли лишь в самой концовке. Подопечным Массимилиано Аллегри помог автогол.
Статистика матча Кальяри - Ювентус Серии А
Кальяри - Ювентус 2:2
Голы: Гаэтано, 30 пенальти, Мина, 36 пенальти - Влахович, 61, Доссена, 87 автогол
Ожидаемые голы (xG): 2.15 - 0.67
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 9 - 11
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 4 - 3
Фолы: 16 - 15
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