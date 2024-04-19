Кальяри - Ювентус 2:2: обзор и результат матча Серии А 19.04.24

В пятницу, 19 апреля, в рамках 33-го тура Серии А Кальяри принимал Ювентус. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В первом тайме хозяева ошарашили именитый гостей двумя голами, которые пришлись на грубые ошибки обороны в штрафной площади. Кальяри удачно реализовал 11-метровые удары.

Источник: Getty Images

Уже во второй половине игры туринцы бросили все свои силы в атаку для того, чтобы возобновить паритет. Первый гол Ювентуса пришелся на 61-ю минуту, когда Душан Влахович точно пробил по воротам.

Вырвать ничью в крайне сложном матче "зебры" смогли лишь в самой концовке. Подопечным Массимилиано Аллегри помог автогол.

Статистика матча Кальяри - Ювентус Серии А

Кальяри - Ювентус 2:2

Голы: Гаэтано, 30 пенальти, Мина, 36 пенальти - Влахович, 61, Доссена, 87 автогол

Ожидаемые голы (xG): 2.15 - 0.67

Владение мячом: 26% - 74%

Удары: 9 - 11

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 4 - 3

Фолы: 16 - 15

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