Ньюкасл определился, с кем из лидеров он готов расстаться

Ньюкасл определился, кого готов продать из своих лидеров, пишет 90Min.

Напомним, что ряд игроков "сорок" находятся в сфере интересов других клубов. Как минимум Александер Исак и Бруно Гимараэш являются целями для ряда клубов АПЛ, а бразильца еще активно просматривает ПСЖ.

Текущее руководство Ньюкасла считает, что клуб готов продать Гимараэша, но предпочтет сохранить Исака. У шведа в текущем сезоне 21 гол в 31 матче, он считается одним из главных создателей успеха клуба.

Клуб, конечно, был бы не против сохранить и Гимараэша, но им нужно заработать около 30-50 млн евро, чтобы соответствовать финансовых правилам лиги. А у бразильца есть пункт о 100 млн отступных, и эти деньги решат все проблемы клуба.

Также клуб готов рассмотреть продажу Каллума Уилсона, Мигеля Альмирона и Джамаля Лассельса, однако все трое суммарно принесут меньше, чем один Гимараэш.

Ранее также сообщалось, что МЮ также может хорошо заработать на успехах своего футболиста.

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