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Моуринью: Того, что тен Хаг имеет в Манчестер Юнайтед, у меня не было

Португалец заявил, что в клубе не верили в него.
Сегодня, 18:59
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию в Манчестер Юнайтед, сравнив с тем, что было при нем.

Португалец заявил, что тен Хаг имеет такой уроень поддержки, какой у самого Жозе в клубе никогда не было. И именно этот недостаток веры в него и стал причиной ухода из клуба.

"Мои отношения с Эдом Вудвордом были хорошими. Хорошими с личной точки зрения. Даже сейчас мы отправляем друг другу сообщения. Но с профессиональной точки зрения отношения были не самыми лучшими.

Я тот, кто я есть. Я футбольный человек. Эд – выходец из другой среды, и того, что тен Хаг имеет в Манчестер Юнайтед, у меня не было.

У меня не было такого уровня поддержки. У меня не было такого уровня доверия. Мне было грустно уходить, ведь я чувствовал, что нахожусь в самом начале процесса. В некоторые моменты я чувствовал, что если бы они доверяли мне и верили в мой опыт, все могло бы быть иначе.

В команде все еще есть пара игроков, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад. Мне кажется, они – не лучший выбор для клуба определенного масштаба.

Но я сделал свою работу там. Время всегда говорит правду. Я бы хотел, чтобы Манчестер Юнайтед добился успеха", - приводит слова Моуринью The Telegraph.

Ранее также сообщалось, что МЮ нашел замену тен Хагу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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