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Новый техдиректор МЮ начал анализ работы тен Хага

По итогам отчета Уилкокса будет решаться судьба нидерландца.
Сегодня, 22:25
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Новый технический директор Манчестер Юнайтед Джейсон Уилкокс в ближайшее время начнет оценку работу Эрика тен Хага, пишет The Telegraph.

В ближайший месяц Уилкокс должен будет провести полномасштабный анализ работы нидерландца, и уже тогда будет приниматься решение о его будушем.

Функционер должен подготовить большой отчет, который будет включать в себя все достоинства и недостатки тен Хага, его манеру общения с футболистами, методы тренировок и прочее.

После изучения отчета будет решено, подходит ли нидерландский специалист для Юнайтед и соответствуют ли его методы философии клуба. Но на текущий момент ключевая проблема - отстутствие достойной замены.

Также Уилкоксу поручено выяснить связаны ли неудачи клуба в текущем сезоне действительно с травмами или проблема в главном тренере.

Ранее также сообщалось, что Тухель был бы рад вернуться в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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