Новый техдиректор МЮ начал анализ работы тен Хага
Новый технический директор Манчестер Юнайтед Джейсон Уилкокс в ближайшее время начнет оценку работу Эрика тен Хага, пишет The Telegraph.
В ближайший месяц Уилкокс должен будет провести полномасштабный анализ работы нидерландца, и уже тогда будет приниматься решение о его будушем.
Функционер должен подготовить большой отчет, который будет включать в себя все достоинства и недостатки тен Хага, его манеру общения с футболистами, методы тренировок и прочее.
После изучения отчета будет решено, подходит ли нидерландский специалист для Юнайтед и соответствуют ли его методы философии клуба. Но на текущий момент ключевая проблема - отстутствие достойной замены.
Также Уилкоксу поручено выяснить связаны ли неудачи клуба в текущем сезоне действительно с травмами или проблема в главном тренере.
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