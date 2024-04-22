Тухель предпочел бы возглавить клуб АПЛ

Томас Тухель не хочет идти работать в Барселону, утверждает ESPN.

Напомним, немецкий специалист рассматривается руководством каталонцев на пост главного тренера. Также сообщалось, что за Тухелем следит МЮ.

Издание утверждает, что немец предпочел бы возвращение в АПЛ, так как финансовая ситуация в Барселоне не позволит специалисту усилить состав по своему желанию.

Учитывая, критику Ман Юнайтед после матча с Ковентри, есть большой шанс, что Эрик тен Хаг действительно покинет клуб летом.

Ранее также сообщалось, что руководство Барселоны не имеет общего мнения касательно будущего тренера.

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