В руководстве Барселоны существуют разногласия относительно главного тренера
Руководство Барселоны не может прийти к единому мнению касательно главного тренера, утверждает Relevo.
Деку и Лапорта не могут найти компромисс, так как каждый считает свой вариант единственно верным путем.
Президент клуба уверен, что он обязан убедить Хави остаться в Барселоне, в то время как Деку хочет видеть главным тренером Рафу Маркеса.
Португалец убежден, что подход к тренировкам и работа с молодежью экс-игрока Барселоны - это именно то, что сейчас нужно клубу.
Деку совершенно уверен, что Маркес готов к этой работе, а Лапорта видит в мексиканце крайне рискованный вариант. Сумеет ли стороны найти компромисс издание пока не сообщает.
Ранее также сообщалось, что хавбек Барселоны выбыл до конца сезона.
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