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Реал намерен приобрести талантливого игрока Милана

Малик Тшау вошел в сферу интересов мадридского клуба.
Сегодня, 19:55
Малик Тшау / Getty Images
Малик Тшау / Getty Images

Мадридский Реал планирует усилить линию обороны.

Как сообщает издание Bild, "сливочные" нацелились на подписание немецкого центрбека Малика Тшау.

Конкретные детали возможной сделки пока неизвестны. Отмечается лишь то, что мадридцы ведут активную работу над переходом.

Отметим, что сейчас Малик выступает за Милан и имеет действующий контракт до 2027 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 26 матчей, где он отдал 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Милан

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