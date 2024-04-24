Реал намерен приобрести талантливого игрока Милана

Мадридский Реал планирует усилить линию обороны.

Как сообщает издание Bild, "сливочные" нацелились на подписание немецкого центрбека Малика Тшау.

Конкретные детали возможной сделки пока неизвестны. Отмечается лишь то, что мадридцы ведут активную работу над переходом.

Отметим, что сейчас Малик выступает за Милан и имеет действующий контракт до 2027 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 26 матчей, где он отдал 1 ассист.

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