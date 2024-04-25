Спортивный директор Ньюкасла подаст в суд на клуб за отказ отпустить его в Манчестер Юнайтед

Дэн Эшворт решил обострить ситуацию, чтобы ускорить его переезд на Олд Траффорд.

Дэн Эшворт намерен подать в арбитражный суд на Ньюкасл, чтобы ускорить его переход в Манчестер Юнайтед, сообщает The Athletic.

В феврале "сороки" отстранили 53-летнего спортивного директора после того, как он выразил заинтересованность в смене рабочего места на фоне интереса со стороны "красных дьяволов".

Ньюкасл требовал от Манчестер Юнайтед компенсацию в размере 20 миллионов фунтов, но манкунианцы отказались платить данную сумму. В итоге джорди сообщили, что Эшворт сможет присоединиться к новому клубу, но лишь спустя 18 месяцев, когда завершится его контракт.

По информации источника, Манчестер будет поддерживать Эшворта в этом деле, надеясь, что он успеет присоединиться к клубу до открытия летнего трансферного окна.

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Ожидается, что судебное разбирательство начнется в мае и продлится несколько недель.

Напомним, что недавно Манчестер Юнайтед объявил о назначении нового технического директора, который ранее работал в Саутгемптоне и Манчестер Сити.

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