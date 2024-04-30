Реал страдал, но забил Баварии после феноменального ассиста Крооса

Мадридцы вновь продемонстрировали свое умение забивать тогда, когда соперник владеет инициативой.

В рамках полуфинала ЛЧ Бавария на своем поле принимает Реал.

В первом тайме, особенно в начале, мюнхенцы активно наседали на ворота Андрея Лунина, но в итоге, сами пропустили.

"Сливочные" разыгрывали мяч на своей половине поля, после чего мяч в центре поля получил Тони Кроос, обыгрался с Лукасом Васкесом, прошел несколько метров и заметил то, как Винисиус открывается за спиной Ким Мин-Дже и отдал на него гениальный пас в разрез.

Благодаря этому Реал открыл счет. На момент написания новости счет в матче 1:1, идет второй тайм.

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