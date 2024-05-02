Ньюкасл лидирует в борьбе за таланта сборной Грузии

Английский Ньюкасл лидирует в гонке за подписание кипера Валенсии Георги Мамардашвили, пишет Relevo.

Грузинский вратарь уже некоторые время находится на радаре ряда клубом, однако пока никто еще не делал первый шаг.

По сведениям различных источников, Мамардашвили может заменить Облака в Атлетико или Меньяна в Милане, но издание пишет, что кипер скорее отправиться в АПЛ.

Сам Мамардашвили не раз говорил, что счастлив в Испании, однако готов перейти в английский клуб за хорошие деньги.

Представители Ньюкасла уже пять раз катались в Валенсию, чтобы обсудить потенциальный трансфер, испанский клуб хочет получить за вратаря не менее 30 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Куртуа может сыграть в решающих матчах сезона.

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