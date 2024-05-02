А как же Лунин? Куртуа может сыграть в решающих матчах сезона Реала

Голкипер Реала Тибо Куртуа может вернуться на поле в текущем сезоне после травмы, из-за которой он не играл с августа.

Игрок уже чувствует себя лучше и готов к игре, что радует тренерский штаб "сливочных". Об этом сообщает издание Relevo.

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Однако Андрей Лунин, выступающий сейчас первым номером, хоть и показал хорошие результаты, пока еще не дотягивает до уровня бельгийца.

По данным источника, во время матча с Баварией украинец допускал ошибки, например как в пропущенном голе от Лероя Сане, ввиду чего тренерский штаб сомневается в его кандидатуре.

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