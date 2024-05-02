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Челси - Тоттенхэм 2:0 Обзор и результат матча чемпионата Англии 02.05.2024

Лондонское дерби завершилось триумфом "синих".
Вчера, 23:27
Челси - Тоттенхэм / Getty Images
Челси - Тоттенхэм / Getty Images

В четверг, 2 мая, в рамках перенесенного 26-го тура АПЛ Челси принимал Тоттенхэм. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме "синие" показывали крайне уверенную игру, часто выходя в опасные атаки на чужие ворота. Один из таких моментов завершился голом на 24-й минуте, который забил Трево Чалоба.

Источник: Getty Images

Уже во второй половине игре расклады поменялись и "шпоры" действовали с позиции силы, пытаясь найти тот самый момент для гола на протяжении всех 45-ти минут. К сожалению, забили снова подопечные Маурисио Почеттино. Голом отличился Николас Джексон.

Источник: Getty Images

В оставления время игры гости старались что-то изменить, но финальный свисток зафиксировал победу Челси.

Отметим, украинский вингер команды-хозяев Михаил Мудрик провел на поле 75 минут, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Челси - Тоттенхэм английской Премьер-лиги

Челси - Тоттенхэм 2:0

Голы: Чалоба, 24, Джексон, 72

Ожидаемые голы (xG): 1.71 - 0.87
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 3 - 6
Фолы: 11 - 16

Челси: Петрович, Гилкрист, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Казадеи, 75), Палмер, Кайседо, Мадуэке, Джексон.

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Эмерсон, Хиль, Биссума (Хейбьерг, 63), Кулусевски, Сарр (Мэддисон, 63), Сон Хын Мин, Джонсон, Ришарлисон (Бентанкур, 63).

Предупреждение: ван де Вен (67).

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