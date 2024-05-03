Боруссия постарается сохранить Санчо хотя бы на сезон

Англичанин может остаться в Дортмунде.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, Боруссия Дортмунд намерена продлить контракт с вингером Джейдоном Санчо на следующий сезон.

Клуб планирует встретиться с представителями Манчестер Юнайтед для обсуждения этого вопроса.

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В Боруссии осознают, что финансово это будет сложно, но они знают, что игроку нравится в клубе, и поэтому планируют провести переговоры в ближайшие недели.

В текущем сезоне на счету англичанина два гола и один ассист в 12 матчах Бундеслиги.

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