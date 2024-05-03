Гениальный мув: Руководство МЮ урезало бонусы сотрудникам, но сделало подарки женам игроков

Манчестер Юнайтед сократил льготы для сотрудников и оплатил ужин для жен футболистов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Английский клуб урезал бонусы для своих сотрудников и вместо обещанных бесплатных билетов на матчи и других привилегий предложил им только один билет по специальной цене, а также увеличил стоимость трансфера на дерби.

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Однако спустя 24 часа после этого сообщения сотрудникам клуба было предложено возмещение расходов на ужин для жен и девушек футболистов, который состоялся в ресторане San Carlo.

Это решение вызвало разочарование среди сотрудников, которые рассматривали традиционные льготы как благодарность за их работу и поддержку команды.

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