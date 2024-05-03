Рэтклифф назвал позорными состояние Олд Траффорд и Каррингтона

Новый совладелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф остался недоволен порядком на стадионе и тренировочной базе.

На этой неделе бизнесмен посетил Олд Траффорд и Каррингтон, и остался очень недоволен беспорядком, который там царит. Некоторые вещи он и вовсе назвал позорными.

"У меня был хороший славный визит в Каррингтон и на Олд Траффорд на этой неделе. Как всегда, я чувствовал себя очень желанным гостем. Спасибо. У меня была хорошая экскурсия по некоторым объектам.

Увы, во многих местах я был поражен высокой степенью неопрятности. В особенности это касается IT-отдела, позорного, откровенно говоря, да и раздевалки команд U-18 и U-21 не намного лучше.

Такие стандарты и близко не соответствуют тому, что мы ожидаем увидеть в Ineos, а мы химическая компания. МЮ же – элитная спортивная организация.

Во многих смыслах это мелочь, но организация не преуспеет, если в ней нет стандартов и дисциплины", - приводит слова Рэтклиффа Daily Mail, ссылаясь на письмо, которое бизнесмен разослал сотрудникам клуба.

Ранее также сообщалось, что руководство МЮ отобрали льготы у сотрудников клуба, но направило средства в неожиданное русло.

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