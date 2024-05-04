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Клуб Ла Лиги начал переговоры с Манчестер Юнайтед об аренде вингера

Стороны попытаются договориться о переходе Мэйсоне Гринвуде, возможность возвращения которого в состав манкунианцев также не исключается.
Сегодня, 20:30
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Хетафе начали переговоры о новой аренде Мэйсона Гринвуда, сообщает The Athletic.

Испанский коллектива доволен игрой 22-летнего вингера. Однако руководство клуба вряд ли рассматривает возможность выкупа контракта англичанина.

В то же самое время манкунианцы готовы отдать Гринвуда в еще одну аренду, но только при условии значительных выплат за нее.

Однако в приоритете у "красных дьяволов" продажа своего воспитанника, чтобы клуб получил средства для усиления состава во время летнего трансферного окна. При этом также не исключается вероятность реинтеграции Мэйсона в состав Юнайтед.

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Напомним, что Мэйсон Гринвуд присоединился к Хетафе на старте нынешнего сезона на правах аренды. На его счету 10 голов и 6 результативных передач в 32 матчах.

Контракт игрока с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2025 года и включает в себя опцию продления на один год.

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Клуб Ла Лиги начал переговоры с Манчестер Юнайтед об аренде вингера
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