Основной защитник Ман Юнайтед должен помочь клубу в финале Кубка Англии
Лисандро Мартинес близок к возвращению.
Защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес, вероятно, сыграет в финале Кубка Англии, пишет Daily Mail.
По информации издания, аргентинец почти восстановился, и твердо намерен сыграть на Уэмбли 25 мая.
К тому же, есть вероятность, что Мартинес появиться на поле и в АПЛ. Если все будет хорошо, Лича сможет сыграть против Арсенала.
Напомним, в текущем сезоне у аргентинца всего девять игр, все остальное время он пропустил из-за травм.
Ранее также сообщалось, что финал Кубка Англии имеет для тен Хага решающее значение.
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