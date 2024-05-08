Манчестер Юнайтед повесил ценник на Гринвуда на фоне интереса топ-клубов

По информации The Telegraph, полузащитником Манчестер Юнайтед Мэйсоном Гринвудом интересуются несколько клубов Премьер-лиги.

Источники в Испании сообщают, что Атлетико внимательно следит за Гринвудом, но пока не проявляет публичный интерес. Барселона хотела бы купить форварда, но пока не может этого сделать из-за финансов. В Италии Гринвуд интересен Ювентусу и Лацио.

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Хетафе, где он играет на правах аренды, хотел бы сохранить Гринвуда еще на один сезон, но его стоимость и высокая зарплата превышают их возможности.

В свою очередь Юнайтед склоняется к продаже игрока и может согласиться на аренду только с обязательным выкупом.

МЮ оценивает Гринвуда в 40-45 млн фунтов. Контракт футболиста с "красными дьяволами" рассчитан до июня следующего года с возможностью продления еще на год.

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