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Топ-клуб Италии намерен подписать Гринвуда

Туринцы хотят видеть у себя английского футболиста.
Сегодня, 19:19
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд попал в сферу интересов Ювентуса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб и спортивный директор Кристиано Джунтоли высоко оценивают игровые качества футболиста, учитывая его молодость.

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Гринвуд рассматривается как потенциальный игрок для схемы Массимилиано Аллегри 3-5-2 или в роли нападающего в новой схеме 4-3-3.

Также отмечается, что Гринвуд может быть доступен по сниженной цене в ближайшие несколько месяцев.

В настоящее время хавбек выступает за Хетафе на правах аренды из Манчестер Юнайтед, забив шесть голов и отдав пять ассистов в 26 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус МЭЙСОН ГРИНВУД

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