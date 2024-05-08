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Директор Боруссии Дортмунд рассказал, кого хотел бы увидеть в финале Лиге чемпионов

Кель поделился планами клуба.
Сегодня, 22:22
Себастьян Кель / Getty Images
Себастьян Кель / Getty Images

Директор Боруссии Себастьян Кель заявил, что хотел бы видеть Баварию в финале Лиги чемпионов. 

"Мне бы хотелось, чтобы это была Бавария. Есть ощущение, что у нас с ней старые счеты".

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"Нам нужно разобрать ворота и взять их с собой в Дортмунд. Может быть, они снова пригодятся нам на Уэмбли. В раздевалке был настоящий ад: громкая музыка и алкоголь", – сказал Кель в интервью Get German Football News.

Напомним, во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов Реал сыграет против Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Себастьян Кель

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