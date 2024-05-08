Ройс: Что за неделя для меня! Мы обязаны победить в финале Лиги Чемпионов

Немец поделился впечатлениями от того, что его команда прошла ПСЖ.

Хавбек Боруссии Дортмунд Марко Ройс, который покинет клуб после завершения этого сезона, поделился эмоциями от прохода в финал Лиги чемпионов.

По словам немца, «шмели» должны побеждать в финале главного клубного турнира Европы.

"Что за неделя для меня! Мы снова дошли до финала. Опять это будет Уэмбли, где все началось для меня в 2013 году.

Сегодня нам пришлось много страдать. Усман Дембеле и Ашраф Хакими создали нам много проблем на флангах. Но мы сделали это!

Завтра уже никто не спросит, как именно нам это удалось, просто останется название клуба - Боруссия Дортмунд, в финале Лиги чемпионов. Это все, что имеет значение.

Теперь мы обязаны выиграть трофей. Никто не ожидал, что мы снова поедем на Уэмбли после жеребьевки еще группового этапа", - сказал легенда дортмундцев.

Отметим, что сегодня, 8 мая, Бавария и Реал определят соперника Боруссии. На нашем сайте будет доступнаонлайн-трансляция матча..

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