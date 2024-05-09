Ман Юнайтед может приобрести одноклубника Трубина за огромные деньги

Манчестер Юнайтед планирует усилить линию полузащиты одноклубником Анатолия Трубина.

Как сообщает издание Record, манкунианцы серьезно нацелились на Жоау Невеша из Бенфики и готовы отдать на него аж 100 миллионов евро.

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Невеш выступает за «орлов» с прошлого сезона. Его контракт с лиссабонцами действителен до лета 2028 года.

В текущей кампании Жоау провел 52 поединка, забив три гола и отдав три ассиста.

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