iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ман Юнайтед может приобрести одноклубника Трубина за огромные деньги

Жоау Невеш попал на радары манкунианцев.
Вчера, 23:26
Жоау Невеш / Getty Images
Жоау Невеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует усилить линию полузащиты одноклубником Анатолия Трубина.

Как сообщает издание Record, манкунианцы серьезно нацелились на Жоау Невеша из Бенфики и готовы отдать на него аж 100 миллионов евро.

Читай также: Манчестер Юнайтед и Челси могут свободным агентом подписать воспитанника Сити

Невеш выступает за «орлов» с прошлого сезона. Его контракт с лиссабонцами действителен до лета 2028 года.

В текущей кампании Жоау провел 52 поединка, забив три гола и отдав три ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Жоау Невеш

Статьи по теме

Клуб Роналду обсудил с представителями Каземиро потенциальное сотрудничество Клуб Роналду обсудил с представителями Каземиро потенциальное сотрудничество
Манчестер Юнайтед повесил ценник на Гринвуда на фоне интереса топ-клубов Манчестер Юнайтед повесил ценник на Гринвуда на фоне интереса топ-клубов
Легендарный футболист Манчестер Юнайтед стал моделью для бренда деловой одежды Легендарный футболист Манчестер Юнайтед стал моделью для бренда деловой одежды
Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Срна, Марлос и другие экс-игроки УПЛ присоединились к составу медиакоманды Шевченко и известного стримера
Европа00:50
Байер побил легендарный рекорд Бенфики по беспроигрышным матчам
Лига конференций00:33
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос пробился в финал, где сыграет с Фиорентиной
Лига Европы00:28
Лига Европы-2023/24: Аталанта и Байер встретятся в финале
Европа00:22
Фиорентина - Олимпиакос: Когда и где состоится финал Лиги конференций-2023/24
Лига Европы00:20
Байер - Аталанта: Когда и где состоится финал Лиги Европы
Лига конференций00:11
Олимпиакос стал вторым финалистом Лиги конференций
Европа00:03
Байер вновь спасся от поражения и прошел в финал Лиги Европы
Вчера, 23:52
НБА23:52
Финикс уволил Вогеля с поста тренера спустя всего год после его назначения
Лига Европы23:50
Аталанта обыграла Марсель и пробилась в финал Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK