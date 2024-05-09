Ман Юнайтед может приобрести одноклубника Трубина за огромные деньги
Жоау Невеш попал на радары манкунианцев.
Манчестер Юнайтед планирует усилить линию полузащиты одноклубником Анатолия Трубина.
Как сообщает издание Record, манкунианцы серьезно нацелились на Жоау Невеша из Бенфики и готовы отдать на него аж 100 миллионов евро.
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Невеш выступает за «орлов» с прошлого сезона. Его контракт с лиссабонцами действителен до лета 2028 года.
В текущей кампании Жоау провел 52 поединка, забив три гола и отдав три ассиста.
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