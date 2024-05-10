Уровень самовлюбленности зашкаливает: Игрок Манчестер Юнайтед сделал тату со своим лицом на спине
Антони уже подвергся травле в соцсетях.
Вингер Манчестер Юнайтед Антони похвастался новой татуировкой.
Бразилец показал фото в соцсетях из своего сеанса с мастером, где четко видно, как футболисту бьют на спине его же лицо.
При этом, фанаты в Инстаграме потроллили Антони, написав:
- "Тату больше, чем голов".
- "Мужик сделал себе тату, хотя сам га**о".
- "Нужно, чтобы ты проявил себя на поле".
Ранее сообщалось, что футболист-неудачник Манчестер Юнайтед нанял личного фотографа для съемки на матчах.
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