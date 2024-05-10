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Уровень самовлюбленности зашкаливает: Игрок Манчестер Юнайтед сделал тату со своим лицом на спине

Антони уже подвергся травле в соцсетях.
Вчера, 21:24
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Антони похвастался новой татуировкой.

Бразилец показал фото в соцсетях из своего сеанса с мастером, где четко видно, как футболисту бьют на спине его же лицо.

Источник: Instagram

При этом, фанаты в Инстаграме потроллили Антони, написав:

  • "Тату больше, чем голов".
  • "Мужик сделал себе тату, хотя сам га**о".
  • "Нужно, чтобы ты проявил себя на поле".

Ранее сообщалось, что футболист-неудачник Манчестер Юнайтед нанял личного фотографа для съемки на матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони манчестер юнайтед

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