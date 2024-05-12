Руни: При Мойесе не было таких плохих ощущений

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни прокомментировал выступления своей бывшей команды.

По словам игрока, команда не выглядела настолько плохо даже при Дэвиде Мойесе, когда МЮ финишировал на седьмой строчке.

"Сезон заканчивается, впереди сложные матчи, после которых – финал Кубка Англии. Игроки должны показать, что хотят играть за этот клуб. Сезон завершится большим матчем против Манчестер Сити, но доказывать надо начинать уже сейчас. Нельзя просто включиться на финал, надо начинать с сегодняшнего дня – и до финала.

При Дэвиде Мойесе мы финишировали седьмыми, я был в той команде. Я помню, что Мойес лишился работы, но тогда ни на секунду не было таких плохих ощущений, как сейчас", - цитирует Руни Daily Mail.

Ранее также тен Хаг жестко ответил своим критикам.

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