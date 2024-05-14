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Лидеры Манчестер Юнайтед попали в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии

"Красные дьяволы" могут продать Фернандеша и Каземиро.
Сегодня, 09:19
Бруну и Каземиро / Getty Images
Бруну и Каземиро / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро может перейти в саудовскую лигу, где серьезный интерес проявляет Ан-Наср.

По данным издания The Telegraph, клуб не настаивает на уходе игрока, но готов рассмотреть предложения. Также в Саудовской Аравии проявляют интерес к Бруно Фернандешу.

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Кроме того, саудиты планируют летом оформить около десяти громких трансферов, включая возможные приобретения Алиссона, Эдерсона, Мохамеда Салаха и Кевина де Брюйне.

Напомним, действующие контракты Каземиро и Бруну Фернандеша истекают летом 2026 года.

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