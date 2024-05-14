Фанаты Арсенала попытались лишить сна игроков Манчестер Сити, но те оказались умнее

Лондонцы хотели немного помочь своим непримиримым соперникам, но что-то пошло не так.

Во вторник, 14 мая, в Лондоне состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Тоттенхэм примет Манчестер Сити.

По мнению многих людей именно в этой игре может решиться судьба чемпионства, а потому все фанаты "канониров" на один день станут фанатами "шпор".

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Чтобы помочь своим соседям, некоторые участники ультрас-движения "Ashburton Army" решили испортить "горожанам" сон.

Для этого они в два часа ночи по Гринвичу запустили фейерверк возле отеля, в котором должен был остановиться манчестерский коллектив.

Однако, как сообщает Daily Mail, их план провалился, так как игроков Сити там не было - команда Пепа Гвардиолы решила эту ночь провести в Манчестере. Так что если фанаты Арсенала и помешали кому-то выспаться, то лишь обычным посетителям отеля.

Напомним, что стартовый свисток поединка между Тоттенхэмом и Манчестер Сити прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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