Саудовские клубы хотят приобрести игрока Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед может лишиться одного из своих игроков летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, к бразильскому хавбеку Каземиро проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии. Футболист находится в шорт-листе некоторых команд еще с октября прошлого года и в ближайшее время можно ожидать предложения от них.

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Саудовцы обратятся к услугам футболиста тогда, когда команды получат окончательную информацию относительно их трансферных бюджетов на следующий сезон.

В нынешней кампании полузащитник провел 30 игр во всех турнирах, в которых он отметился 5 мячами и отдал 3 голевые передачи.

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