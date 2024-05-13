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Агент талантливого нападающего посетил матч Манчестер Юнайтед и Арсенала

Элвис Басанович породил новую волну слухов о будущем своего клиента.
Вчера, 22:23
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Агент Беньямина Шешко Элвис Басанович посетил матч на Олд Траффорд между МЮ и Арсеналом, пишет 90Min.

Неожиданный визит агента нападающего, которого сватают в половину европейских грандов, снова подстегнули волну слухов о будущем словенского нападающего.

Шешко интересен как Арсеналу, так и Манчестер Юнайтед. Некоторые СМИ также вспомнили, что Басанович посещал и Стэмфорд Бридж, когда Челси принимал манкунианцев. Однако цели его визитов остались неизвестны.

Отметим, что 20-летний форвард считается одним из самых интересных молодых талантов, а еще больше у нему подогревают интерес его отступные - всего 50 млн евро.

Кроме Арсенала и Манчестер Юнайтед также известно об интересе к словенцу со стороны Челси и ПСЖ.

Ранее также сообщалось, что Кристал Пэлас отказался отпускать своего тренера в топ-клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Беньямин Шешко

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