Тоттенгем - Ман Сіті: Огляд та результат матчу Чемпіонату АНглії

"Горожане" почти на 100% обеспечили себе чемпионство.

В рамках перенесенного матча 34-го тура Тоттенхэм встретился с Манчестер Сити.

Выезд к «шпорам» традиционно является для подопечных Пепа Гвардиолы довольно тяжелым, так было и на этот раз.

В первом тайме хозяева давили, прессингуя на любом куске поля и создавая опасность у чужих ворот, что не позволяло «горожанам» воспользоваться слабыми местами соперника, чтобы открыть счет.

Впрочем, на все 90 минут коллектив Анге Постекоглу не хватило и на 51-ой минуте Эрлинг Холанд с метра «занес» мяч в ворота после прострела Кевина де Брюйне. Австралийский специалист сделал несколько изменений в составе, в частности выпустив Деяна Кулушевски. Выход шведа оживил игру и именно он имел несколько прекрасных моментов, чтобы пробить Штефана Ортегу, который вынужденно вышел на поле после травмы Эдерсона, но оба раза промахнулся.

На 85-ой минуте прекрасную возможность имел Сон Хен-Мин, выйдя на рандеву с Ортегой, но пробил прямо в немца.

Уже в дополнительное время в ворота хозяев назначили пенальти, который спокойно реализовал уже упомянутый Холанд. Таким образом, за тур до конца Ман Сити вновь опередил Арсенал. В финальном туре АПЛ «горожане» сыграют с Вест Хэмом, а «канониры» с Эвертоном.

Статистика матча Чемпионата Англии Тоттенхэм - Ман Сити

Тоттенхэм - Ман Сити 0:2

Голы: Холанд, 51, 90+1 (пен)

xG: 1.49 - 1.99

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 11 - 10

Удары в створ ворот: 5 - 3

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